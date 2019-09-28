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ظريف يلتقي عددا من وزراء خارجية دول العالم بنيويورك

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في نيويورك الجمعة عددا من نظرائه من مختلف دول العالم، على هامش الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة.

وتم خلال المحادثات التي أجراها ظريف مع نظرائه من سوريا والعراق وهولندا وفنلندا وارمينيا ونيكاراغوا، بشان العلاقات الثنائية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وهذه الدول.

كما جرى البحث حول الاتفاق النووي وقضايا سوريا واليمن وسائر القضايا الاقليمية ومبادرة إيران للسلام في المنطقة بعنوان "مبادرة هرمز للسلام" أو "تحالف الإمل" والإرهاب الاقتصادي الأميركي ضد إيران واجراءات الحظر الأميركية اللاقانونية.

وتناول اللقاء مع نظيره النيكاراغوي العلاقات الثنائية وإجراءات الحظر الأميركية اللاقانونية ومبادرة السلام الإيرانية والازمات التي تثيرها اميركا في أميركا اللاتينية.

وشارك وزير الخارجية الإيراني الجمعة أيضا في اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي ايكو.

ويزور ظريف نيويورك منذ الجمعة الماضية حيث شارك بمعية الرئيس روحاني في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة وحضر لقاءاته مع رؤساء وكبار مسؤولي الدول الاخرى كما اجرى لقاءات مع العديد من نظرائه على عامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة.