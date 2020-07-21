ظريف يصل بغداد ويلتقي رئيس الحكومة العراقية.. والسفير الإيراني يكشف أسباب الزيارة

وصل وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف اليوم الأحد إلى العاصمة العراقية بغداد، والتقى برئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.



ووفقاً لوكالة “فارس” الإيرانية، فإن الجانبان بحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي إلى طهران.



كما بحث ظريف مع الكاظمي أحدث التطورات الإقليمية والعالمية والأوضاع في العراق.



ولفتت الوكالة إلى أن وزير الخارجية الايرانية في بغداد التقى أيضاً بنظيره العراقي فؤاد حسين وبحث معه أمور تتعلق بتنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ومن ثم عقدا مؤتمراً صحفياً اجابا فيه على اسئلة الصحفيين.



وسيلتقي ظريف بالرئيس العراقي برهم صالح ورئيس المجلس القضائي الأعلى فائق زيدان ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.



من جهة ثانية، كشف السفير الإيراني لدى بغداد، إيرج مسجدي، أن زيارة ظريف إلى العراق تأتي في سياق تعزيز العلاقات بين البلدين.



وأوضح مسجدي أن هذه الزيارة تهدف إلى تمتين العلاقات والأواصر الاستراتيجية في كافة المجالات بين العراق وإيران.



وأضاف مسجدي في تصريح صحفي من مطار بغداد خلال استقبال وزير خارجية بلاده محمد جواد ظريف: إن “إيران أرسلت مع ظريف طناً من المساعدات الطبية والصحية إلى العراق لمواجهة كورونا”.



وأشار مسجدي إلى “وجود تعاون جيد بين وزارتي الخارجية الإيرانية والعراقية في مجال مكافحة كورونا وكذلك في المجالات الطبية والصحية الأخرى”.