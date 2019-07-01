ظريف: لن نتراجع أمام الضغوط الأميركية

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مجددا أن بلاده لن تتراجع أمام الضغوط الأميركية.



وأشار ظريف خلال مراسم اليوم الوطني للصناعة والمناجم اليوم إلى أن “الضغوط الأميركية الحالية ليست ناجمة عن قوة أميركا وإنما بسبب الهزائم المستمرة التي تعرضت لها على الصعيدين الإقليمي والدولي في مواجهة إيران”.



وقال وزير الخارجية الإيراني: “علينا على المدى القصير أن نتغلب على الضغوط الأميركية من خلال الاعتماد على الإنتاج الداخلي” لافتا إلى أن الشعب الإيراني سيستمر بالمقاومة التي أبداها خلال العقود الأربعة الماضية.



وأشار ظريف إلى أن أميركا استغلت الفرصة على المدى المتوسط لفرض الدولار على الاقتصاد العالمي واستطاعت ممارسة الضغوط على إيران لكنها ستتسبب بمشكلة لنفسها على المدى البعيد لأن الاستخدام المفرط للدولار في المستقبل سيقلل من دوره في العلاقات الدولية لافتا إلى إلغاء الدولار من 35 بالمئة من تعاملات إيران في العام الماضي.



وحول الآلية المالية التي تم التوصل إليها مع الأوروبيين قال ظريف إنه رغم أن آلية اينستكس لا تمثل ردا لتعهدات الأوروبيين ولا تستجيب لمطالب إيران إلا أنها ذات قيمة استراتيجية.