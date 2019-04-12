ظريف: قرار واشنطن بشأن الحرس الثوري الإيراني يهدد السلام والأمن الدولي

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية التداعيات الخطيرة لقرارها حول إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب.



وفي رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ومجلس الأمن الدولي لفت ظريف إلى أن الخطوة غير المسبوقة واللاقانونية والخطيرة للإدارة الأمريكية بشأن الحرس الثوري لا مبرر لها واستفزازية وتعتبر خطوة معادية وخطرا رئيسيا يهدد السلام والأمن الإقليمي والدولي.



وأضاف ظريف: “هذه الخطوة تعد خرقا صارخا لمبادئ القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ مساواة سيادة الدول ومن شأنها أن ترفع التوترات إلى مستوى المواجهة وغير القابلة للسيطرة”.



وشدد ظريف في رسالته على أن القوات المسلحة الإيرانية ومن بينها قوات الحرس الثوري كانت على الدوام في الخط الأمامي في التصدي للإرهاب والتطرف في المنطقة.