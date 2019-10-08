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ظريف: ضرورة احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التأكيد على ضرورة احترام وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها ومواصلة مكافحة الإرهاب فيها.

وأوضح ظريف في تغريدة له على “تويتر” أن إعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في سورية رهن باحترام سيادتها وقال “أميركا قوة احتلال عابثة في سورية وأن كسب الإذن منها أو الاعتماد عليها لضمان الأمن أمر عديم الجدوى”.

وكان ظريف أكد الأحد6/10/2019 أنه لا مكان للإرهاب في المنطقة ولا ينبغي لأحد أن يسمح للإرهابيين أن ينطلقوا من أرض بلاده للهجوم على الآخرين مبيناً أن أمن دول المنطقة يتحقق من خلال الالتزام باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومنها سورية ومشيراً إلى أن الطريق الوحيد لضمان تركيا لأمنها يكون من خلال احترام سيادة سورية وتطبيق اتفاق “أضنة” بين البلدين.