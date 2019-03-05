ظريف: صبر إيران بدأ ينفد جراء المماطلة في تطبيق الاتفاق النووي

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن صبر إيران بدأ ينفد جراء المماطلة في تطبيق الاتفاق النووي الموقع مع ايران رغم التزام الأخيرة به باعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وشدد ظريف في تغريدة له على موقع تويتر أنه وعلى النقيض من أكاذيب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب وأعوانه حول إيران فقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرة أخرى أمس و لعدة مرات لغاية الآن وفاء إيران بتعهداتها والتزامها بالاتفاق الذي نقضته واشنطن وبناء عليه فإن صبرنا بدأ ينفد.



وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو جدد أمس خلال افتتاح الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة التأكيد أن ايران تواصل تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع مجموعة خمسة زائد واحد وكان أكد في 14 تقريرا فصليا متواليا قبلها التزام ايران بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي.



وكانت إيران والدول الست الكبرى التي تضم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين إضافة إلى المانيا اعلنوا رسميا في تموز 2015 توقيع الاتفاق حول الملف النووي الايراني الذي ينص على رفع العقوبات والحظر تدريجيا عن إيران مقابل تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم وعلى الرغم من التزام ايران بالاتفاق أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده منه ولم يتم رفع العقوبات عن ايران بشكل كامل حتى الآن.