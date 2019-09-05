ظريف: سنبيع نفطنا رغم محاولات أميركا اليائسة للحيلولة دون ذلك

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده ستبيع نفطها رغم محاولات أميركا اليائسة للحيلولة دون ذلك.



وقال ظريف على انستغرام اليوم: “أميركا حددت بالأمس جائزة للقرصنة البحرية لنفط الشعب الإيراني وتحاول عبثا الحيلولة دون بيع النفط الإيراني”.



وأضاف: “أميركا حاولت من قبل أيضا منعنا من الحصول على المعدات الدفاعية والوقود لمفاعل طهران الابحاثي لكننا قمنا بتصنيعها بأنفسنا والآن أميركا تشكو ولكن سنبيع نفطنا ومن المؤكد أن أميركا ستسوق ذرائع جديدة لإدعائها في هذا المجال”.



وأعلنت إيران مرارا أن تطبيقها الكامل للاتفاق النووي يقترن بإمكانية بيع النفط والوصول إلى مستحقاته بالكامل دون قيود وأن العودة عن قرار خفض التزامات طهران بالاتفاق رهن بفتح خط ائتمان لها بـ 5 مليار دولار وإلا فإن عملية تقليص الالتزامات مستمرة.