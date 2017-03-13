طيران “التحالف الدولي” يرتكب مجزرة جديدة في منطقة الكسرات بريف الرقة

ارتكب طيران “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة مجزرة جديدة بحق السوريين راح ضحيتها 19 مدنيا في منطقة الكسرات بريف الرقة الجنوبي.



وأفادت مصادر أهلية واعلامية متطابقة بأن طائرات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة تحت مزاعم الحرب على تنظيم “داعش” الإرهابي شنت ليلة أمس سلسلة غارات على مناطق بريف الرقة الجنوبي أسفرت عن استشهاد 19 مدنيا في منطقة الكسرات “كسرة الشيخ جمعة وكسرة الفرج” إضافة للبحوث الزراعية على ضفاف الفرات الجنوبية.



وأشارت المصادر إلى احتمال ارتفاع حصيلة الاعتداء جراء إصابة أعداد كبيرة من المواطنين بجروح خطيرة.



وأقر “التحالف الدولي” في الرابع من الشهر الجاري بأن الغارات التي ينفذها في سورية والعراق أدت إلى سقوط 21 مدنيا خلال الأشهر الأخيرة مشيرا في بيان له إلى أن رقم إجمالي الضحايا المدنيين الذين قتلوا منذ بدء الغارات الجوية لـ “التحالف الأمريكي” بلغ نحو 220 قتيلا بينما وثقت جماعة “ايروورز” للمراقبة مقتل 2463 مدنيا على الأقل جراء غارات للتحالف.



وتزعم واشنطن التي أسست هذا التحالف خارج الشرعية الدولية ومن دون موافقة مجلس الأمن منذ آب 2014 بأنها تحارب الإرهاب الدولي في سورية في حين تؤكد العديد من الوقائع أنها تعتدي على البنية التحتية لتدميرها وترتكب المجازر بحق المدنيين حيث ارتكب طيران “التحالف” أول أمس مجزرة بحق السوريين راح ضحيتها 14 مدنيا بينهم 6 أطفال وأصاب آخرين.

وكالات