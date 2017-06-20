طيران “التحالف الدولي” يرتكب مجزرة جديدة راح ضحيتها 12 مدنيا بريف الحسكة

ارتكب طيران ما يسمى “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة تحت مزاعم الحرب على تنظيم “داعش” الإرهابي مجزرة جديدة بحق المدنيين السوريين راح ضحيتها 12 مدنيا جراء قصف جوي لمنطقة تل الشاير بريف الحسكة الجنوبي الشرقي قرب الحدود السورية العراقية.



وأفادت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة بأن طائرات تابعة لـ “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة شنت ليلة أمس سلسلة غارات على مناطق بريف الحسكة الجنوبي الشرقي أسفرت عن استشهاد 12 شخصا من عائلة واحدة بقصف طائرات هذا “التحالف” لمنطقة تل الشاير قرب الحدود السورية العراقية بريف الحسكة الجنوبي الشرقي.



وتزعم واشنطن التي أسست “التحالف الدولي” خارج الشرعية الدولية ومن دون موافقة مجلس الأمن منذ اب 2014 بأنها تحارب الارهاب الدولي في سورية في حين تؤكد العديد من الوقائع أنها تعتدي على البنية التحتية لتدميرها وترتكب المجازر بحق المدنيين حيث قصف طيران “التحالف” في الـ 14 من الشهر الجاري معبرا مائيا على نهر الفرات شرق مدينة دير الزور ما أدى إلى استشهاد 3 مدنيين كما نفذ في الـ 9 من هذا الشهر أيضا 25 غارة جوية استخدم فيها قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا على الأطراف الغربية لمدينة الرقة والمنطقة الفاصلة بين حيي المشلب والصناعة إضافة إلى حي السباهي ما تسبب باستشهاد 17 شخصا.

سانا