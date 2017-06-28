طيران “التحالف الأمريكي” 42 مدنيا في مدينة الميادين بريف دير الزور

ارتكب أمس طيران “التحالف الأمريكي” مجزرة جديدة بحق السوريين راح ضحيتها 42 مدنيا في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.



وأفادت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة بأن طائرات تابعة لـ “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة تحت مزاعم الحرب على تنظيم “داعش” الإرهابي شنت غارات على مدينة الميادين ما تسبب “باستشهاد 42 مدنيا على الأقل وإصابة آخرين”.



وقصف طيران “التحالف” الاثنين الماضي منطقة تل الشاير قرب الحدود السورية العراقية بريف الحسكة الجنوبي الشرقي ما أسفر عن استشهاد 12 شخصا من عائلة واحدة وذلك بعد 5 أيام من قصفه معبرا مائيا على نهر الفرات شرق مدينة دير الزور ما أدى إلى استشهاد 3 مدنيين.



وقصف “التحالف الدولي” بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا في التاسع من الشهر الجاري الأطراف الغربية لمدينة الرقة والمنطقة الفاصلة بين حيي المشلب والصناعة إضافة إلى حي السباهي ما تسبب باستشهاد 17 شخصا.



وتزعم واشنطن التي شكلت “التحالف الدولي” خارج الشرعية الدولية ومن دون موافقة مجلس الأمن منذ آب 2014 بأنها تحارب الإرهاب الدولي في سورية في حين تؤكد العديد من الوقائع أنها تعتدي على البنية التحتية لتدميرها وترتكب المجازر بحق المدنيين.

سانا