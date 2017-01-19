طيران “التحالف الأمريكي” يدمر جسر اليمامة في ريف الرقة الغربي

دمر طيران “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة جسرا في ريف الرقة الغربي.



وذكرت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة أن طائرات حربية تابعة لـ “التحالف الأمريكي” نفذت غارة على جسر في محيط قرية اليمامة في ريف الرقة الغربي ما أدى إلى تدميره بالكامل.



ودمرت طائرات حربية تابعة ل “التحالف الدولي” في الـ 29 من كانون الأول الفائت جسرا على أوتستراد حلب الرقة في محيط قرية المشيرفة بريف الرقة الغربي.



وسبق لطيران “التحالف الأمريكي” أن دمر في شهري تشرين الأول وأيلول الماضيين عددا من الجسور على نهري الفرات والخابور منها جسر في بلدة الصور الواقعة على نهر الخابور في الريف الشمالي لمحافظة دير الزور وآخر في بلدة البصيرة الواقعة على نهر الفرات في الريف الشرقي للمحافظة وجسر مركدا في ريف الحسكة.



وتقود الولايات المتحدة منذ آب عام 2014 تحالفا مزعوما تشكل بدعوى مقاتلة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسورية بشكل غير شرعي من خارج مجلس الأمن حيث ارتكب طيرانه العديد من المجازر بحق السوريين في منبج والغندورة وطوخان الكبرى ودابق بريف حلب الشمالي والبوكمال بريف دير الزور الشرقي وعدة مناطق في الرقة وريفها راح ضحيتها المئات بين شهيد وجريح.

سانا