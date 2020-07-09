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طيران يرجح أنه تابع للتحالف الدولي ينفذ غارات على مواقع تابعة للاحتلال التركي شمالي سورية

شن طيران مجهول الهوية عدة غارات جوية استهدفت أماكن تواجد بعض المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال التركي في ريفي الرقة والحسكة مساء أمس الاثنين.

وأكدت صحيفة “الوطن” السورية أنه من المرجح أن يكون الطيران الذي نفّذ الغارات تابع لـ”التحالف الدولي” مشيرة إلى أن الغارة الأولى استهدفت بصاروخ أطراف بلدة حمام التركمان في ريف تل أبيض شمالي الرقة والثانية بلدة سلوك في الريف ذاته، ولم تسفرا عن وقوع خسائر بشرية.ونقلت “الوطن” عن مصادر أهلية في رأس العين أن الغارة الثالثة استهدفت قرية أبو شاخات بمحيط مبروكة في ريف رأس العين شمالي الحسكة، وهي الأخرى لم تسفر عن وقوع خسائر.

وعلى أثر القصف شهدت المنطقة استنفاراً كبيراً من قبل الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة له.