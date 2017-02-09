طيران العدو الإسرائيلي يعتدي على مبنى سكني في القنيطرة

اعتدى طيران العدو الإسرائيلي مساء أمس على أحد المباني السكنية في القنيطرة.



وقال مصدر عسكري إن.. ” العدو الاسرائيلي قام باستهداف مبنى سكني في مدينة البعث بالقنيطرة بصاروخ أطلقته مروحية من خلف تل أبو الندى داخل الأراضي المحتلة من دون وقوع خسائر”.



وأضاف المصدر إن.. ” هذا الاعتداء السافر الذي استهدف منطقة سكنية آمنة لن يثني الجيش العربي السوري عن مواصلة الحرب ضد المجموعات الإرهابية ” ذراع العدو الإسرائيلي ” والقضاء عليها.



وسبق لكيان الاحتلال الاسرائيلي أن تدخل أكثر من مرة بشكل مباشر لدعم مرتزقته من إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له وقد اعترف مجرمو هذا الكيان بعلاقاتهم الوثيقة مع الإرهابيين حيث يقوم بتزويدهم بمختلف الأسلحة المتطورة وبنقل مصابيهم إلى مشافيه داخل الأراضي المحتلة.

سانا