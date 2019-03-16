طيران التحالف الغربي يجدد قصفه لمخيم الباغوز بريف ديرالزور

واصل طيران التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بذريعة محاربة تنظيم “داعش” غاراته على منطقة الباغوز بريف ديرالزور الجنوبي الشرقي ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى بين المدنيين.



وذكرت مصادر أهلية في ديرالزور “أن طيران التحالف الدولي الذي شكلته الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن الدولي نفذ خلال الساعات القليلة الماضية عشرات الغارات الجوية على منطقة مخيم الباغوز ومحيطه ما أدى إلى وقوع العديد من الشهداء والجرحى أغلبهم من النساء والأطفال الهاربين من بطش إرهابيي (داعش) ناهيك عن الدمار الكبير الذي أتى على معظم معالم المنطقة”.



وارتكب التحالف الأمريكي في 11 من الشهر الجاري مجزرة استشهد فيها 50 مدنيا أغلبيتهم أطفال ونساء بقصف على مخيم الباغوز بريف ديرالزور.



وفي إطار عدوانه ومجازره بحق المدنيين السوريين ارتكب طيران التحالف الأمريكي العديد من المجازر وشنت طائراته عشرات الغارات على قرية الباغوز ومحيطها بريف ديرالزور الجنوبي الشرقي ما أدى إلى استشهاد وجرح مئات المدنيين أغلبيتهم من الأطفال والنساء إضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة بممتلكات ومنازل المواطنين.