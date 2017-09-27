طيران التحالف الأمريكي يقصف بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً بلدة الصور بريف دير الزور

جدد طيران “التحالف الأمريكي” اعتداءاته بقنابل محرمة دوليا على المناطق المأهولة بالسكان في ريف دير الزور ما تسبب بارتقاء عدد من الشهداء ووقوع دمار كبير في المنازل.

وأفادت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة بأن طائرات “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الذي يزعم محاربة تنظيم داعش الإرهابي قصفت بقنابل مزودة بالفوسفور الأبيض المحرم دوليا أطراف بلدة الصور في ريف دير الزور الشمالي الشرقي.

وأشارت المصادر إلى أن العدوان أدى إلى استشهاد 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

واعترف “التحالف” في حزيران الماضي باستخدامه قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا في غاراته على الأطراف الغربية لمدينة الرقة والمنطقة الفاصلة بين حيي المشلب والصناعة إضافة إلى حي السباهي والتي تسببت باستشهاد 17 شخصا.

وارتكبت طائرات “التحالف الدولي” في بلدة مركدا جنوب مدينة الحسكة أمس مجزرة راح ضحيتها 3 مدنيين بينهم امرأتان إضافة إلى أسرة عراقية مؤلفة من 6 أفراد نزحت في وقت سابق من الموصل بالعراق هربا من اعتداءات إرهابيي “داعش” وقصف التحالف.

وفي الـ 16 من الشهر الجاري قتلت طائرات “التحالف الأمريكي” الذي شكل في آب عام 2014 من خارج مجلس الأمن 12 مدنيا في مدينة الميادين وبلدة محكان بريف دير الزور.