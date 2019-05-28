شهيد و جريح في عدوان إسرائيلي على أحد المواقع العسكرية بريف القنيطرة
الجيش يدمر أوكارا وآليات لإرهابيي (جبهة النصرة) في أطراف بلدتي معرة حرمة وكفر سجنة بريف إدلب
العثور على مشفى ميداني لإرهابيي (الخوذ البيضاء) في قلعة المضيق بريف حماة
أول عصيان داخل «قسد» في ريف الحسكة
الحرب تفتح «العين» على «كنز» الشريط الساحلي
أسر 3 مجموعات من «جيش العزة»… وروسيا تعزز قواتها في تل رفعت
الاحتلال يغير ديمغرافياً في عفرين ويطرد مسلحي حمص لمصلحة مسلحي حماة
مصدر عسكري الجيش يبسط سيطرته على بلدة كفر نبودة بريف حماة الشمالي الغربي
برعاية أمريكية : مفاوضات بين «قسد» وتركيا تر حول اقتسام أراضي الشمال السوري
«معركة تحرير إدلب الكبرى» الجيش يواصل الرد على خروقات الإرهابيين
السيد نصر الله: ماحصل في 25 أيار 2000 هو هزيمة كاملة للعدو الإسرائيلي
الجيش السوري يقضي على 350 إرهابيا من النصرة في محافظة حماة
غليان جبهات «جيب إدلب» يحيي سيناريوات «ما قبل سوتشي»
من يخطف البعث
الجيش يشتبك مع الدواعش بمحيط بادية السخنة.. و«قسد» تتخبط شرق الفرات
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

طيران الإمارات تتطلع لاستئناف تشغيل رحلاتها إلى سوريا

أكدت “طيران الإمارات” أنها تتطلع إلى استئناف تشغيل رحلاتها إلى سوريا في أقرب وقت ممكن.


وقال عادل الرضا، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للعمليات لوسائل إعلام إماراتية: “السوق السورية مهمة وجيدة، ونحن في انتظار قرار الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة في هذا الشأن لكي نستأنف تشغيل رحلاتنا إلى دمشق”.


وأضاف الرضا: “تواصل الهيئة العامة للطيران المدني والجهات ذات العلاقة إجراء تقييم لسلامة الأجواء السورية من أجل السماح للناقلات الوطنية باستئناف العمل، بالإضافة إلى استخدام الأجواء السورية لعبور الرحلات المتجهة إلى مختلف الدول”.