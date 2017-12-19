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طهران: نفقاتنا في سوريا والعراق أقل مما صرفه أعداؤنا

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني، أن نفقات الجمهورية الإسلامية على تواجدها في سوريا والعراق، تقل مرارا عما صرفه أعداؤها بغية زعزعة استقرار المنطقة.

وقال شمخاني: "وجود إيران في سوريا والعراق لم يكلفها سوى الفتات من المال مقابل مئات ملايين الدولارات التي صرفها الأعداء لزعزعة استقرار المنطقة".

وكان شمخاني قد أعلن أمس، أثناء زيارته إلى إقليم كردستان العراق، أن المستشارين العسكريين الإيرانيين سيبقون في سوريا حتى القضاء التام على التنظيمات الإرهابية هناك، مشددا على أن مزاعم إسرائيل وغيرها لن تؤثر على حسابات وقرارات الجمهورية الإسلامية فيما يتعلق بالحفاظ على مصلحتها الوطنية وأمن المنطقة.

المصدر: RT

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