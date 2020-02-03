طهران: من حق الجيش العربي السوري شن عمليات على أي أرض سورية

علقت الخارجية الإيرانية، اليوم على حدث مقتل 4 جنود أتراك خلال استهداف الجيش السوري للمسلحين في إدلب مؤكدةً أن من حقّ الجيش السوري شنّ عمليات على أي أرض سورية “تعرضت للاحتلال أو الإرهاب”.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تصريح له اليوم الإثنين نقلته قناة “الميادين“: “نتفهم قلق بعض الدول من العمليات العسكرية في إدلب، لكن ينبغي السماح للشعب والحكومة السورية أن يقررا مصيرهما بنفسهما”.



وأضاف: “من حق الجيش السوري شنّ عمليات على أي أرض سورية تعرضت للاحتلال أو الإرهاب أو ضد ما يعرّض أمن سورية ووحدتها للتهديد”، مشدداً على أن على جميع الدول “احترام وحدة الأراضي السورية وأمنها القومي”.



وأكد موسوي أن مسار “أستانة” هو المسار الوحيد القادر على حل الأزمة السورية وينبغي الحفاظ عليه.



وفي سياق ذلك قال المركز الروسي للمصالحة في سورية في بيان له صباح اليوم، إن وحدات من القوات التركية قامت بتحركات داخل منطقة إدلب لخفض التصعيد في ليلة 2 إلى 3 فبراير دون إخطار الجانب الروسي، وتعرضت لإطلاق نار من الجيش السوري استهدف خلاله الإرهابيين في المنطقة الواقعة غرب مدينة سراقب.



وأشار البيان إلى أن الأجواء فوق منطقة إدلب لخفض التصعيد تراقبها القوات الجوية الفضائية الروسية باستمرار، وأن الطائرات الحربية التركية لم تخرق الحدود السورية، كما لم يتم تسجيل ضربات ضد مواقع الجيش السوري، وجاء ذلك بعد ادعاءات الرئيس التركي بشن طائرات من نوع “إف 16” غارات على مواقع الجيش السوري في إدلب.



وتشهد محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة “جبهة النصرة” المصنفة على قائمة الإرهاب العالمي عمليات عسكرية مكثفة تمكن الجيش السوري على إثرها من استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات.