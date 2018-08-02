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طهران: مضيق هرمز لن يكون آمناً لمن يستخدمه ضدنا

حذر قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي من أن مضيق هرمز لن يكون آمنا لمن يستخدم أموال النفط المار منه لتهديد أمن إيران.

وقال خانزادي في كلمة اليوم خلال مراسم بدء مسابقات الغوص لجيوش العالم في ميناء نوشهر بمشاركة سورية: “تضطلع البحرية بمهمة وطنية وإقليمية وعالمية على صعيد صون الأمن في المنطقة وهي حافظت عليه بمساعدة بحرية الحرس الثوري وسيستمر هذا النهج”.

وأعلن خانزادي عن انضمام أربع غواصات من فئتي “فاتح” و “غدير” ومدمرتين صنعت محليا إلى أسطول الجنوب مشيرا إلى أن هذا الأسطول سيشهد في يوم الـ 28 من تشرين الثاني المقبل انضمام مدمرة “سهند” بعد أن اجتازت الاختبارات في المسارات البحرية بنجاح.

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