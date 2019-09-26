طهران: قادرون على حماية الأمن في مضيق هرمز والخليج

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني مجتبى ذو النوري قدرة بلاده على حماية الأمن والاستقرار في مضيق هرمز والخليج لتأمين الملاحة البحرية، لافتاً إلى أن إيران هي مركز أمن الخليج.



وأشار ذو النوري في كلمة له وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا إلى مبادرات بلاده بخصوص الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج مذكراً بخطة حماية أمن الخليج ومضيق هرمز التي أعلنت عنها إيران تحت اسم “مبادرة سلام هرمز” في مقابل المخطط الأمريكي لإقامة “تحالف دولي” بذريعة حماية الملاحة البحرية في الخليج.



وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني جدد التأكيد أمس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هدف بلاده هو الحفاظ على السلام والاستقرار في الخليج وتوفير الأمن والحرية للملاحة البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجى، موضحاً أن ذلك يتحقق عبر مشاركة دول هذه المنطقة، ومؤكداً أيضاً أن تشكيل أي “تحالف” تحت أي مسمى في المنطقة بقيادة قوات أجنبية يعد مظهراً صارخاً للتدخل في شؤون المنطقة.



من جهة ثانية أشار ذو النوري إلى التقدم الذي أحرزته طهران في مختلف المجالات وخاصة العلمية والعسكرية، لافتاً بهذا الصدد إلى الإنجازات التي تحققت في إنتاج الصواريخ الباليستية والتي تعد عوامل مهمة لردع أي عدوان.