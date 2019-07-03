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طهران تكشف شبكة تجسس أمريكية كبيرة

كشف المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين اسماعيلي أن إيران تمكنت من كشف شبكة تجسس أمريكية واسعة في العالم.


اسماعيلي في مؤتمر صحفي له اليوم قال : إن أجهزة الأمن الإيرانية تمكنت خلال السنوات الماضية من كشف شبكة تجسس أمريكية في جميع دول العالم، ووضعت معلومات هذه الشبكة في متناول الدول الصديقة، ومنها الصين، مشيراً إلى أن عمل تلك الشبكة انتهى.


وختم اسماعيلي أن الولايات المتحدة نظمت شبكة أخرى ولكن أجهزة الأمن الإيرانية تمكنت في العام الماضي من الكشف عنها واعتقال مختلف عناصرها الذين كانوا يعملون في مراكز حساسة، وجرى تسليمهم إلى المراجع القضائية.