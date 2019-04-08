طهران ترد على عربدة أمريكا وتحذرها من "كارثة" لقواتها في المنطقة

هدد الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة بأن قواتها لن تنعم بالأمن في الشرق الأوسط في حال أدرجته لديها في قائمة التنظيمات الإرهابية.

وقال قائد الحرس، اللواء محمد علي جعفري، في تصريحات أدلى بها أمس الأحد: "إذا ارتكبت الولايات المتحدة مثل هذه الحماقة فلن ينعم أي من جيشها وقواتها الأمنية بالهدوء في منطقة غرب آسيا".

وأضاف جعفري، ردا على سؤال حول الخطوات التي ستتخذها إيران حال حدوث ذلك "إذا قام الأمريكيون بهذه الحماقة بتعريض أمننا القومي للخطر، سنتخذ إجراءات مضادة وفقا لسياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتعهد قائد الحرس الثوري الإيراني: "في هذه الحال لن تنعم القوات الأمريكية وجيشها بالهدوء الذي تتمتع به الآن".

وسبق أن ذكر مسؤولون أمريكيون الجمعة الماضي أن الإدارة الأمريكية قد تقوم بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كتنظيم إرهابي يوم الاثنين المقبل.

وتتبع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نهجا شديدا تجاه السلطات الإيرانية واتخذت مجموعة واسعة من الخطوات ضدها خاصة الانسحاب من الاتفاق النووي وفرض حزم كبيرة من العقوبات عليها.

ون جانب اخر أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن إدراج السلطات الأمريكية الحرس الثوري الإيراني في قائمتها للمنظمات الإرهابية سيسفر عن تداعيات كارثية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

ونشر ظريف على حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم الأحد، تغريدة تتضمن صورتين لخبرين يتعلق أحدهما بالدعم المالي من قبل الملياردير شيلدون أدلسون المعروف بحمايته المصالح الإسرائيلية، للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فيما يخص الثاني تصريحات مستشار الأمن القومي للإدارة الأمريكية، جون بولتون، والتي قال فيها إنه ليس نادما على دوره في شن الحرب على العراق.

وقال ظريف في التغريدة ذاتها: "أولئك الذين وضعوا نتنياهو في المقام الأول وحرضوا منذ فترة طويلة على إدراج الحرس الثوري الإسلامي الإيراني في قائمة الإرهاب يعلمون جيدا تداعيات هذا الإجراء بالنسبة للقوات الأمريكية في المنطقة".



واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن "هؤلاء يسعون في الحقيقة وبالنيابة عنه (نتنياهو) إلى جر الولايات المتحدة إلى مستنقع".

وأضاف ظريف محذرا الرئيس الأمريكي: "من الأفضل لدونالد ترامب أن يعلم ذلك قبل أن يجر الولايات المتحدة إلى كارثة أخرى".

وسبق أن ذكر مسؤولون أمريكيون الجمعة الماضي أن الإدارة الأمريكية قد تقوم بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كتنظيم إرهابي يوم الاثنين المقبل.



إيران تعد مشروع قانون يعتبر الجيش الأمريكي منظمة إرهابية



من جانب متصل أعلن نواب في البرلمان الإيراني عن إعداد مشروع قانون يعتبر الجيش الأمريكي منظمة إرهابية، ردا على نية واشنطن وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.



وقال حسين نقوي حسيني عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني (مجلس الشورى) اليوم الأحد خلال جلسة للبرلمان إنه تم إعداد مشروع قانون يعتبر القوات العسكرية الأمريكية والقواعد الأمريكية في المنطقة أنها إرهابية.



وأضاف حسيني أنه سيجري التصويت على هذا المشروع في حال أدرجت واشنطن الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب.بدوره هدد النائب علي رضا سليمي خلال كلمته في البرلمان باستهداف إيران للقواعد الأمريكية في المنطقة في حال اتخذت واشنطن هذه الخطوة.وكانت "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم الإعلان عن قرارها بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية،اليوم الاثنين.



