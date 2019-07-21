جيفري يبحث في أنقرة الملف السوري في مسعى أميركي لتطويق الانزياح التركي إلى روسيا
بالتنسيق مع سورية.. العراق يواصل «إرادة النصر»
سلاح الجو يحبط مخطط هجوم لـ«النصرة» قبل تنفيذه ويدمر صواريخه
تجاوز التطبيع إلى العلاقات الرسمية...لقاء علني بين وزيري خارجية البحرين و”إسرائيل”في واشنطن
نسخة جديدة من البشر!
مجلس النواب الأمريكي يرفض مبيعات أسلحة للنظام السعودي
لافروف: لا يمكن السكوت إلى ما لا نهاية عن الإرهابيين في إدلب
تدمير مقرات ومعسكرات ومستودعات للإرهابيين في الشمال
مجلس النواب الأمريكي يدين "التصريحات العنصرية" لترامب
الناتو يكشف بالخطأ الأماكن السرية لمرابطة الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا
بين حيفا والخليج… التطبيع على السكة الخاطئة
المعلم يتسلّم أوراق اعتماد سفير إندونيسيا
أردوغان يتحدث عن تحضيرات مرتقبة لنظامه في تل أبيض وتل رفعت!
رداً على اعتداءاتها على محردة.. الجيش يصلي «النصرة» ناراً حامية
الجيش يقضي على العديد من الدواعش في البادية الشرقية
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

طهران تحتجز ناقلة النفط البريطانية في ميناء بندر عباس

صرح مراد عفيفي بور مدير الملاحة البحرية في إقليم هرمزغان أمس بأن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" وصلت إلى ميناء بندر عباس لبدء دراسة أسباب وأبعاد اصطدامها بسفينة صيد في مضيق هرمز.

وقال بور، إن الناقلة تضم 23 بحارا، وأن 18 من طاقم الناقلة من الهند، والباقون من روسيا، والفلبين، وليتوانيا، ودول أخرى مؤكدا أنه ينبغي على الطاقم أن يبقى على متن الناقلة.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن يوم الجمعة، احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، قال إنها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية.


وذكر أن قوارب القوات البحرية في المنطقة الأولى وبأوامر من مؤسسة موانئ محافظة هرمزغان قامت باحتجاز الناقلة "ستينا إمبرو".


وأضاف أنه تم توجيه الناقلة إلى السواحل الإيرانية وتسليمها إلى منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية لبدء التحقيقات وطي المراحل القانونية.


جدير بالذكر أن احتجاز البحرية البريطانية لناقلة نفط إيرانية قالت إنها كانت متجهة إلى سوريا، بالقرب من جبل طارق، تسبب بالتوتر مع إيران ووصفت طهران أعمال البحرية البريطانية بـ"القرصنة"، وتوعدت باتخاذ إجراءات ضد ناقلات نفط بريطانية.

 


المصدر: RT + وكالات