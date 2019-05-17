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طهران: الدول الداعمة للعدوان السعودي شريكة بمجزرة صنعاء

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية المجزرة التي ارتكبها العدوان السعودي في مناطق سكنية في العاصمة اليمنية صنعاء وأدت إلى استشهاد وإصابة عشرات اليمنيين.


ونقلت وكالة (ارنا) عن المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي قوله اليوم “إن الدول الداعمة لقوى العدوان على اليمن عبر تزويدها لها بالقنابل والأسلحة المدمرة شريكة لها بهذه الجرائم وعليها تحمل المسؤولية في ذلك”.


ودعا موسوي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤوليتها والعمل على منع تكرار هذه الجرائم.