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طهران: إنشاء غرفة التجارة الإيرانية القطرية المشتركة

 

أعلن مدير عام شؤون الدول العربية والأفريقية في غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية شهرام خاصي بور عن إنشاء غرفة التجارة الإيرانية القطرية المشتركة.

ولفت خاصي بور إلى تاريخ العلاقات التجارية والإقتصادية بين ​إيران وقطر​ وقال إن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل خلال الاشهر التسعة الماضية إلى أكثر من 200 مليون دولار.

وتابع أنه على الرغم من أن هذا الرقم يمثل نمواً مقارنة مع السنة الماضية إلا انه لا يتناسب أبداً مع الإمكانيات المتاحة وكذلك الظروف الجديدة التي وجدت لتطوير التعاون الإقتصادي بين البلدين.

 

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