طهران: إنشاء غرفة التجارة الإيرانية القطرية المشتركة

ولفت خاصي بور إلى تاريخ العلاقات التجارية والإقتصادية بين ​إيران وقطر​ وقال إن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل خلال الاشهر التسعة الماضية إلى أكثر من 200 مليون دولار.

ولفت خاصي بور إلى تاريخ العلاقات التجارية والإقتصادية بين ​إيران وقطر​ وقال إن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل خلال الاشهر التسعة الماضية إلى أكثر من 200 مليون دولار.