طلبة سوريون في الأردن ولبنان يدخلون سوريا لتقديم امتحاناتهم فيها

توجه صباح اليوم 281867 طالباً وطالبة إلى مراكز امتحان شهادة التعليم الأساسي في جميع أنحاء البلاد بزيادة قدرها 12 ألف طالب عما كان في العام الماضي.

وكنا قد رصدت يوم الخميس الماضي دخول عدد من الحافلات تجاوزت 5 حافلات تحمل أكثر من 300 طالب سوري قادم من لبنان للاشتراك في الامتحانات، وعند سؤال هؤلاء الأطفال عن طريقة دخولهم أجاب البعض منهم أنهم يقيمون مع أهلهم في لبنان منطقة صيدا منذ ست سنوات والآن هناك تعليمات وجهات معينة ساعدتهم على الدخول لمدة 15 يوماً للاشتراك في الامتحانات وكانوا قد سجلوا كدراسة حرة، وسيعودون بعد انتهاء العملية الامتحانية إلى لبنان.

وبيّن وزير التربية أن هناك عدداً غير محدد لدى الوزارة من الطلاب سجلوا كدراسة حرة على شهادة التعليم الأساسي، وهم يقيمون في لبنان والبعض القليل منهم في الأردن، ونظراً لان تلك الدول لا تسمح لهم بتقديم الامتحانات لديها، ولأننا نرحب بأي مواطن سوري أن يقدم امتحاناته في أرض الوطن ووفق المنهاج المعتمد لدى وزارة التربية، لا يوجد ما يمنع من ذلك، لكن وزارة التربية لم تتدخل في إجراءات دخول أو إقامة أو خروج هؤلاء الأطفال.



محمود الصالح