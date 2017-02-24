طلاب يتظاهرون في باريس احتجاجا على عنف الشرطة الفرنسية

تظاهر المئات من طلاب المدارس الثانوية في باريس أمس احتجاجا على العنف الذي تمارسه الشرطة الفرنسية وقاموا بإغلاق المداخل المؤدية إلى 12 مدرسة في المدينة.



ويعد احتجاج أمس الاحدث بين سلسلة احتجاجات خرجت في الضواحي الشمالية للعاصمة باريس في أعقاب تعرض شاب فرنسي من اصول افريقية يبلغ من العمر 22 عاما للضرب الشديد والاغتصاب على يد عناصر الشرطة خلال عملية اعتقاله شمال باريس في الثاني من الشهر الجاري.



ونقلت رويترز عن هيئة المدارس في باريس قولها ” إن الطلاب عمدوا إلى تجميع صناديق القمامة عند مداخل المدارس لاغلاقها غير انه لم تسجل حوادث عنف من قبل المتظاهرين” فيما طوق عناصر الشرطة المتظاهرين لمنعهم من التقدم.



وكان متظاهرون احتجوا في الخامس عشر من الشهر الجاري على السلوك الوحشي للشرطة الفرنسية وأضرموا النار بأكوام القمامة في ثلاثة شوارع في الحي الثامن عشر شمال باريس في حين استخدمت شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع للتصدي لجموع المتظاهرين.

وكالات