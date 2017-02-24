مقتل جنديين تركيين وإصابة ثلاثة آخرين شمال سورية
الفرق الفنية تدخل موقع حيان للغاز وتعمل على ربط الآبار السليمة بخطوط نقل الغاز لمعالجته
المسلخ البشري، أم مسلخ العفو الدولية؟
1550 إرهابي عولجو في مشفى الجليل الإسرائيلي
أرملة سعد الله ونوس تحرم السوريين من مكتبته وتهديها للجامعة الأمريكية
السيطرة على تلة شعيب بدير الزور وإيقاع 23 بين قتيل ومصاب في صفوف “النصرة”
مقتل وإصابة نحو مئة عراقي في تفجير إرهابي بسيارة مفخخة جنوب بغداد
أول 56 عسكرياً مختصا بإزالة الألغام إلى حلب
«داعش» يستهدف «أقباط سيناء»: تهجير المسيحيين وسط صمتٍ كنسي
أميركا: 11 مليون مهاجر غير شرعي يواجهون الترحيل
إعادة انتخاب الجعفري مقررا للجنة الخاصة لتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
القبض على مساجين فروا من سجن إدلب المركزي
وزير حرب الكيان الإسرائيلي السابق يقر بالتنسيق مع التنظيمات الإرهابية في سورية
الجيش يتقدّم في ديرالزور... و«قسد» تواصل عزل الرقة
500 مليون ل.س سلفة حكومية لدعم الحمضيات

طلاب يتظاهرون في باريس احتجاجا على عنف الشرطة الفرنسية

تظاهر المئات من طلاب المدارس الثانوية في باريس أمس احتجاجا على العنف الذي تمارسه الشرطة الفرنسية وقاموا بإغلاق المداخل المؤدية إلى 12 مدرسة في المدينة.

ويعد احتجاج أمس الاحدث بين سلسلة احتجاجات خرجت في الضواحي الشمالية للعاصمة باريس في أعقاب تعرض شاب فرنسي من اصول افريقية يبلغ من العمر 22 عاما للضرب الشديد والاغتصاب على يد عناصر الشرطة خلال عملية اعتقاله شمال باريس في الثاني من الشهر الجاري.

ونقلت رويترز عن هيئة المدارس في باريس قولها ” إن الطلاب عمدوا إلى تجميع صناديق القمامة عند مداخل المدارس لاغلاقها غير انه لم تسجل حوادث عنف من قبل المتظاهرين” فيما طوق عناصر الشرطة المتظاهرين لمنعهم من التقدم.

وكان متظاهرون احتجوا في الخامس عشر من الشهر الجاري على السلوك الوحشي للشرطة الفرنسية وأضرموا النار بأكوام القمامة في ثلاثة شوارع في الحي الثامن عشر شمال باريس في حين استخدمت شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع للتصدي لجموع المتظاهرين.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.