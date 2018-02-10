بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا آفاق التسوية السياسية للأزمة في سورية
الجيش يستعيد السيطرة على 16 قرية وبلدة ضمن جيب إرهابيي (داعش) المحاصر بريفي حلب الجنوبي وحماة الشمالي الشرقي
نشرة أخبار الصباح الميدانية ليوم الجمعة
البنتاغون: لسنا بوارد مواجهة الجيش السوري
موسكو تدعو ديمستورا للإسراع بتشكيل اللجنة الدستورية السورية
الأسد يرفض الرسائل التركية والجيش السوري إلى الغوطة الشرقية
الخارجية تشجب العدوان الهمجي الأمريكي الجديد على ريف دير الزور
قصف أميركي يستهدف حلفاء الجيش
سوتشي خطوة متقدمة للحل في سورية
مقتل 27 جندياً تركياً بمحور شيخورزة شمال عفرين
الجيش يسيطر على قريتي قصر ابن وردان والمصيطبة بريف حماة بعد معارك عنيفة مع إرهابيي (داعش)
موسكو: واشنطن تسير نحو تقسيم سورية وهناك خطة عملية لذلك
لقاء رئاسي مرتقب لثلاثي «سوتشي ــ أستانا»: استثمار الخلافات مع واشنطن
طهران: حلم واشنطن بتقسيم سورية لن يتحقق والقادم هو الإعمار
نشرة المساء

طلاب من سورية يحرزون المركز الأول في مسابقة المواهب الموسيقية في بيلاروسيا

*تقرير

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.