القوات الأمريكية تخلي قاعدتها في منطقة خراب الجير بريف الحسكة
الحكومة الإيرانية تجيب عن احتمال استهداف الرياض ودبي خلال عمليات الرد
قتلى ومصابون بأول تفجير يستهدف موقع تركي شمال الحسكة
إعلام عبري: القواعد الأمريكية في السعودية والعراق والأردن أعلنت عن حالة استنفار قصوى
هل سيؤدي ردُّ فعلِ إيرانَ على اغتيالِ سليماني إلى الحرب؟
طهران تعلن عن أول رد انتقامي صاروخي على عملية اغتيال الفريق قاسم سليماني ورفاقه
الاحتلال التركي يدخل آليات عسكرية .. ومرتزقته يسرقون المحاصيل بريف الحسكة
برفقة الأسد بوتين يزور الجامع الأموي و ضريح القديس يوحنا المعمدان
الجيش يستكمل تعزيزاته إلى حلب استعداداً لبدء عملية عسكرية مرتقبة
الجيش الأميركي يبدأ إجراءات «الخروج الآمن» والبداية من مشاة البحرية
تعزيزات للاحتلال الأميركي إلى حقل «كونيكو» ودورية روسية – تركية جديدة في ريف الدرباسية
تشومسكي: عواقب الحرب بين إيران وأمريكا لا يمكن التنبؤ بها وقد تؤدي إلى محو السعودية
طهران: ردنا سيكون عسكرياً وسيشمل حيفا ومراكز عسكرية إسرائيلية
سياسة الذبح بالقطنة
مجلس الوزراء يعتمد “استنهاض القطاع الزراعي” أساسا للتنمية الاقتصادية
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

طلاب سوريون يصممون جهازا لتوليد الكهرباء بتقنية (البيزو إلكترك)

استطاع ثلاث طلاب من كلية الهندسة التقنية في جامعة طرطوس تصميم جهاز لتوليد الكهرباء عن طريق المشي باستخدام تقنية “piezoelectric”.


وبحسب الطلاب المشاركين في المشروع (محمود وجعفر ومحمد) فإنه من الممكن أن يلبي حاجة اقتصادية في البلاد (الطاقة الكهربائية).


ويقوم الجهاز بتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق مرور الأشخاص والمارة في الشوارع أو السيارات في الطرقات على أجزاء منه، ويقوم الجهاز بتوليد الكهرباء عن طريق تقنية “الإجهاد” عند الضغط عليه.واستطاع الطلاب تصميم نموذج مخبري غير مطبق، لكنه فعال ويولد الكهرباء، ويتحمل ضغط عال ومجهود عال، ويولد الكهرباء بتطبيق قوة 1كيلو نيوتن/3 سم مكعب على القطع المنتشرة على الجهاز تعطي 12 ألف فولت تقريبا، بحسب تقرير “السورية”.


وقد حصد المشروع المركز الأول في مسابقة محلية في كلية الهندسة في جامعة طرطوس وشارك بعدة مسابقات على مستوى سوريا.


وتعتبر تقنية “piezoelectric” من التقنايات الرائدة حول العالم في توليد الكهرباء، وتعتمد على مواد مستقطبة كهربية بصورة دائمة حيث تحتوي على الشحنات الموجبة على جانب والشحنات السالبة على الجانب الآخر، وإذا ما تعرضت هذه المادة إلى ضغط فإنها تصدر نبضات كهربية.

 


سبوتنيك