طلاب سوريون يصممون جهازا لتوليد الكهرباء بتقنية (البيزو إلكترك)

استطاع ثلاث طلاب من كلية الهندسة التقنية في جامعة طرطوس تصميم جهاز لتوليد الكهرباء عن طريق المشي باستخدام تقنية “piezoelectric”.



وبحسب الطلاب المشاركين في المشروع (محمود وجعفر ومحمد) فإنه من الممكن أن يلبي حاجة اقتصادية في البلاد (الطاقة الكهربائية).



ويقوم الجهاز بتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق مرور الأشخاص والمارة في الشوارع أو السيارات في الطرقات على أجزاء منه، ويقوم الجهاز بتوليد الكهرباء عن طريق تقنية “الإجهاد” عند الضغط عليه.واستطاع الطلاب تصميم نموذج مخبري غير مطبق، لكنه فعال ويولد الكهرباء، ويتحمل ضغط عال ومجهود عال، ويولد الكهرباء بتطبيق قوة 1كيلو نيوتن/3 سم مكعب على القطع المنتشرة على الجهاز تعطي 12 ألف فولت تقريبا، بحسب تقرير “السورية”.



وقد حصد المشروع المركز الأول في مسابقة محلية في كلية الهندسة في جامعة طرطوس وشارك بعدة مسابقات على مستوى سوريا.



وتعتبر تقنية “piezoelectric” من التقنايات الرائدة حول العالم في توليد الكهرباء، وتعتمد على مواد مستقطبة كهربية بصورة دائمة حيث تحتوي على الشحنات الموجبة على جانب والشحنات السالبة على الجانب الآخر، وإذا ما تعرضت هذه المادة إلى ضغط فإنها تصدر نبضات كهربية.



سبوتنيك