طلاب سورية يشاركون في الأولمبياد الأوروبي العالمي للفيزياء

بمشاركة سورية انطلق اليوم الأولمبياد الأوروبي العالمي للفيزياء الذي ينظمه عن بعد الاتحاد الدولي للفيزياء على مدى يومين بمشاركة 57 دولة من أوروبا وبقية أنحاء العالم لمرحلة ما قبل التعليم الجامعي.





وتتضمن منافسات الأولمبياد جولتين مدة الواحدة منهما خمس ساعات تشمل اختبارات نظرية وعملية حاسوبية حول محاور الكهرباء الساكنة والمغناطيسية الساكنة وميكانيك نقطة مادية ومكانيك جسم صلب وترموديناميك وحركة الموائع وفيزياء الجسيمات والفيزياء النووية والفيزياء النسبية الخاصة.





ويتألف الفريق السوري المشارك من خمسة أعضاء يتوزعون على مركزين جغرافيين في دمشق عمر برهاني وبشير الرفاعي من الصف الثالث الثانوي من مدرسة السعادة الخاصة ويحيى ابراهيم من الصف الثالث الثانوي من مدرسة الباسل للمتفوقين وعبد الله الحصني من الصف الثاني الثانوي من مدرسة الأندلس الخاصة وفي حلب محمد صبحي أبوردان من الصف الثاني الثانوي مدرسة الباسل للمتفوقين.