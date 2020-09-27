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طلاب جامعة وبينهم فتاة.. القبض على شبكة لترويج الدولارات المزيفة بدمشق

وردت معلومات إلى قسم شرطة الحميدية في دمشق حول قيام فتاة تدعى (ا. ش) بترويج عملة أجنبية مزورة فتم إلقاء القبض عليها وضُبطت بحوزتها ثلاث قطع نقدية مزورة من فئة المئة دولار أميركي، وبالتحقيق معها اعترفت بحصولها على العملة المزورة من شخص يدعى (ي. د) من محافظة طرطوس، الذي تم إلقاء القبض عليه واعترف بقيامه بترويج الدولار الأميركي المزور في مدينة دمشق بالاشتراك مع عدد من الأشخاص المتوارين.


ومن خلال البحث والتحري تم الاستدلال على عدد من أفراد العصابة المذكورة، وتبين أنهم شبان من طلاب الجامعات باختصاصات مختلفة، وقد ضُبطت بحوزتهم قطع نقدية مزورة من فئة المئة دولار ومبلغ مالي قدره نحو /1,100,000/ مليون ومئة ألف ليرة سورية من قيمة الدولارات المزيفة التي قاموا بترويجها، واعترف المقبوض عليه (م. م) بقيامه بإحراق خمس وعشرين قطعة نقدية من فئة الدولارات المزيفة، وتوارى أحد أفراد العصابة مع باقي القطع المزورة التي يبلغ مجموعها مع المصادرات مئة قطعة نقدية مزورة.


ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم، ولايزال البحث مستمراً عن باقي أفراد العصابة المتوارين وسيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.

 


وزارة الداخلية