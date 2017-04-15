"المؤتمر الوطني الديمقراطي السوري" يعقد لقاءه التأسيسي في جنيف
جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة تهنئ اليهود و"دولة اسرائيل" بمناسبة عيد الفصح
العراق:القضاء على عدد من متزعمي “داعش” في الساحل الأيمن للموصل
استكمال تنفيذ اتفاق إخراج أهالي بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين وخروج المسلحين وبعض عائلاتهم من الزبداني ومضايا
خروج 75 حافلة تحمل ما يقارب 5000 من أهالي بلدتي الفوعة وكفريا
عميل سابق في ال CIA: الموساد والسعودية وراء العمليات السرية في سورية
النص الكامل لمقابلة وكالة الصحافة الفرنسية مع الرئيس الأسد
الفرقاطة الروسية "غريغورفيتش" تباشر مهامها القتالية في المتوسط
استشهاد طفل وجرح خمسة آخرين نتيجة سقوط قذائف هاون على ضاحية الأسد في ريف دمشق
الرئيس الأسد لوكالة الصحافة الفرنسية AFP: ما حدث في خان شيخون مفبرك
حرب الأنفاق مستمرة شمال شرق دمشق والجيش يدمر غرفة عمليات لـ “جبهة النصرة”
الطيران السعودي يقصف محافظة صعدة اليمنية
الشرطة الفرنسية: هجوم بقنبلة حارقة يستهدف مقرا لمرشحة الرئاسة الفرنسية لوبان
لافروف يدعو إلى تشكيل فريق خبراء متخصصين للتحقيق بمزاعم استخدام السلاح الكيميائي في خان شيخون
إلقاء القبض على إرهابية في حمص

طلاب تونسيون ينظمون إضرابا احتجاجا على عنف الشرطة

نظم طلاب في تونس أمس إضرابا معلنين “يوم غضب” تنديدا بعنف الشرطة خلال مظاهرة طلابية جرت الثلاثاء الماضي.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن ما بين 200 و 300 من المحتجين تجمعوا أمس في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية وسط انتشار أمني تضمن نحو 30 من سيارات الشرطة وبعد أن رددوا هتافات أمام المسرح البلدي حاولوا الوصول إلى وزارة الداخلية الواقعة في مكان قريب لكن الشرطة منعتهم ما تسبب في بعض التدافع.

وقال أحد قادة الاتحاد العام لطلبة تونس نضال الخضراوي.. إن “يوم الغضب الذي قرره الاتحاد هدفه التنديد بعنف الشرطة الذي تخلل اعتصام الثلاثاء أمام مقر رئاسة الحكومة” موضحا أن 42 طالبا في كلية القانون أصيبوا بجروح بينهم خمسة إصاباتهم خطرة.

يشار إلى أن الاعتصام كان ردا على قرار وزاري بتعديل شروط الحصول على امتحان القبول في المعهد العالي للقضاء.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.