طلاب تونسيون ينظمون إضرابا احتجاجا على عنف الشرطة

نظم طلاب في تونس أمس إضرابا معلنين “يوم غضب” تنديدا بعنف الشرطة خلال مظاهرة طلابية جرت الثلاثاء الماضي.



وذكرت وكالة “فرانس برس” أن ما بين 200 و 300 من المحتجين تجمعوا أمس في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية وسط انتشار أمني تضمن نحو 30 من سيارات الشرطة وبعد أن رددوا هتافات أمام المسرح البلدي حاولوا الوصول إلى وزارة الداخلية الواقعة في مكان قريب لكن الشرطة منعتهم ما تسبب في بعض التدافع.



وقال أحد قادة الاتحاد العام لطلبة تونس نضال الخضراوي.. إن “يوم الغضب الذي قرره الاتحاد هدفه التنديد بعنف الشرطة الذي تخلل اعتصام الثلاثاء أمام مقر رئاسة الحكومة” موضحا أن 42 طالبا في كلية القانون أصيبوا بجروح بينهم خمسة إصاباتهم خطرة.



يشار إلى أن الاعتصام كان ردا على قرار وزاري بتعديل شروط الحصول على امتحان القبول في المعهد العالي للقضاء.

وكالات