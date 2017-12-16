طقوس الوجبات بفصل الشتاء

مع دخول فصل الشتاء لا نحتاج فقد لتدفئة أجسادنا من الخارج فقط، بل يجب الابتداء من الداخل عن طريق الأطعمة، التي تمد الجسم بالطاقة ومن ثم تتحول إلى حرارة تنعكس على أجسادنا، وهناك مجموعة من الأطعمة يحرص عليها سكان بعض الدول في فصل الشتاء.





جمعنا لكم مجموعة من هذه المشروبات والأطعمة التي تعد طقوساً خاصة في فصل الشتاء.





المحشي:





يشتهر سكان جمهورية مصر العربية بتناول المحشي في فصل الشتاء، لأنها تمد الجسم بالدفء والطاقة ويقوم المصريون بتحضيره بطريقة لا يمكن أن تسبب زيادة بالوزن، وذلك عن طريق تقطيع عروق ( الكرنب ) ووضعها مع الأرز.





حساء العدس:





يحرص العديد من سكان الدول العربية على تناول حساء العدس على مدار السنة لأنه يعالج الأنيميا لاحتوائه على قيم غذائية عالية وبروتينات، كما أنه يمنح الجسم طاقة كبيرة مما يشعره بالدفء.





مشروب الزنجبيل:





وتشترك أغلب الدول العربية بمشروب الزنجبيل الساخن في فصل الشتاء، وذلك لأن أدوية المناعة تستخلص منه إضافة إلى السبب الرئيسي وهو منح الجسم الدفء والطاقة.





السحلب:





يعد من المشروبات الشتوية لدى مصر وبلاد الشام والحجاز، ويعد الحليب والنشأ من مكوناته الأساسية، ويتم تزينه بالقرفة والزنجبيل والمكسرات، لذلك فهو يتمتع بقيم غذائية عالية.





الكشك:





متعارف علية في معظم البلدان العربية خاصة بمصر وسويا والعراق، وتختلف طرق صنعه ولكن بصفة عامة تكون محتوياته من اللبن الحامض ودشيش القمح، فهو يمد الجسم بالحرارة لفترة طويلة كما أنه يجعلك تشعر بالشبع.





الخبيزة:





هي أكلة شعبية وتنتشر بمصر وفلسطين، وتعد من الأكلات المُشبعة وتسد جوع الفقراء، ولديها فوائد لمعالجة السعال ونزلات البرد.





الكراوية او المغلي:





من الحلويات الدمشقية التقليدية ومن مكوناتها الأرز المطحون والسكر ومادة الكراوية إضافة إلى المكسرات، وتقدم في مناسبات الولادة كما ينصح تناولها بالشتاء لما فيها من قيم غذائية.





المسخن:





أكلة فلسطينية من الدجاج والبصل وزيت الزيتون والسماق حيث أنها تحتوي على أغلب القيم الغذائية التي يحتاجها الجسم لتمده بالطاقة في فصل الشتاء.





المجدرة:





ومن محتوياته الأرز ونوع خاص من حبوب العدس يختلف عن حبوب عدس الشوربة ويضاف إليها البصل المقلي.





الفريكة:





أكلة شعبية وتشتهر بمصر والشام والعراق بفصل الشتاء، وهي عبارة عن حبوب قمح خضراء، ويفضل البعض صنعها كحساء.



