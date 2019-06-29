طقس اليوم 29/6/2019

توالي درجات الحرارة انخفاضها مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.



ويتوقّع أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المنطقة الغربية والقلمون وسديمياً حاراً نسبياً في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وغداً تكون درجات الحرارة حول معدلاتها في معظم المناطق، والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل أمطار فوق المرتفعات الساحلية وسديمي مغبر في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية.