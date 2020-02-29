الجعفري: سورية ستواصل التصدي للعدوان التركي
موسكو وبكين تشددان على ضرورة الالتزام بسيادة سوريا
الخارجية: دعم الإرهاب أصبح استراتيجية ثابتة في سياسات النظام التركي
مصدر عسكري: الجيش يتابع تصديه لهجمات الإرهابيين المدعومين من الجانب التركي
لافروف: لا أظن أن ما يحدث في إدلب سيتم تضمينه في أية مادة من ميثاق الناتو
روسيا ترسل سفينتين مزودتين بصواريخ كاليبر إلى الساحل السوري
النظام التركي يعترف بارتفاع عدد قتلى جنوده في إدلب إلى 33
قوات الإحتلال الأمريكية: لا يوجد إمكانية للعودة إلى الحدود السورية-التركية
أنقرة «وحيدة» في «نار إدلب»: مقتل أكثر من 30 عسكرياً تركياً في غارة واحدة
الجيش يحرر أسيرَين ويستعيد جثمان أحد جنوده في ريف حلب
سراقب لا تزال تحت سيطرة الجيش السوري
طلب استجواب
الجيش يطوّع جبهتَي «الزاوية» و«شحشبو» وأنقرة تفاوض موسكو بمعـركة سراقب
الأمن الجنائي يلقي القبض على أخطر عصابة جرائم قتل على طريق درعا
كورونا في سوريا.. الاستثمار في الهلع
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

طفلة سورية تهزم مخضرمة لبنانية وتتأهل إلى الأولمبياد كأصغر لاعبة عربية

حجزت لاعبة منتخب سوريا لكرة الطاولة هند ظاظا بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 الأربعاء الماضي بعد نيلها ذهبية بطولة غرب آسيا المؤهلة للأولمبياد المقامة في العاصمة الأردنية عمان.

وتمكنت ظاظا من إحراز الميدالية الذهبية بعد فوزها على منافستها اللبنانية المخضرمة ماريانا سهاكيان البالغة 42 عاما، في المباراة النهائية بأربعة أشواط مقابل ثلاثة.

وباتت ظاظا البالغة 12 عاما أصغر لاعبة عربية تتأهل إلى الدورات الأولمبية، وأول لاعبة بتاريخ كرة الطاولة السورية تحصل على بطاقة تأهل (مباشر) إلى الأولمبياد.

وحجزت ظاظا بذلك بطاقة التأهل الثالثة لسوريا إلى الأولمبياد بعد تأهل لاعب منتخب سوريا لألعاب القوى مجد الدين غزال بحلوله في المركز السادس وفق التصنيف العالمي أواخر العام الماضي حيث حصل على 1312 نقطة في التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وحجز الفارس أحمد حمشو بطاقة التأهل الأولى بتصدره الترتيب العام لدول المجموعة السابعة ضمن مجموعات الاتحاد الدولي للعبة والتي تضم الدول العربية وجنوب إفريقيا.

 


المصدر: “وكالة سانا”