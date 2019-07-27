طفلة سورية "الأذكى في العالم" بعد تفوقها على 3 الاف طفل

فازت الطفلة السورية المنحدرة من محافظة دير الزور "نور ليث إبراهيم" البالغة من العمر 12 عاماً، بالمرتبة الأولى بمسابقة "أذكى طفل في العالم" بعد إحرازها المركز الأول في مسابقة "الرياضيات العقلية" التي أقيمت في العاصمة الماليزية “كوالالمبور”، وتمكنت من التفوق على 3000 شخص من اذكى أطفال العالم.



واستطاعت تلميذة الصف السادس حل 235 مسألة بـ 8 دقائق، وقبل اشتراكها في تلك المسابقة حصلت "نور" على المركز الأول في الرياضيات العقلية في المسابقة التي أُقيمت في مصر بشهر تموز/2017، وتمكنت من حل 244 مسألة ب 8 دقائق، وتأهلت الى المسابقة العالمية في ماليزيا.



الجدير بالذكر أن"نور" كُرمت العام الماضي في مصر لتفوقها في الشعر والأدب.