طفلة روسية تتوج الأجمل في العالم.. شاهد!

أصبحت ألينا ياكوبوفا، البالغة من العمر ست سنوات من موسكو، أجمل موديل طفلة، وفقا لصحيفة “روسيسكايا غازيتا”.

أصبحت ألينا ياكوبوفا، البالغة من العمر ست سنوات، أجمل طفل في العالم. الفتاة لديها العديد من المعجبين، بما في ذلك عشرات “الآلاف من متابعي “إنستغرام.



أصبحت ألينا موديل في الرابعة. وخلال سنتين أصبحت واحدة من أكثر الأطفال شهرة وشاركت في الحملات الإعلانية لماركات روسية وأجنبية مثل Monnalisa Kids و Yudashkin kids وGloria Jeans. وكذلك ظهرت على أغلفة مجلات Instyle وGrazia.



اكتسبت الفتاة شعبية كبيرة ووقعت عقد مع وكالة President Kids Management.



ألينا لديها صفحة إنستغرام خاصة بها، فتحتها لها والدتها. وهي تنشر صور ألينا هناك، ومقالات عنها من المجلات، وكذلك صور من الرحلات إلى بلدان مختلفة – ألمانيا وأمريكا وكوستاريكا وغيرها.