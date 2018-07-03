طفل سوري يسعى للدخول بموسوعة غينيس

قام الطفل السوري "محمد تامر عباس" ابن محافظة طرطوس،الذي لم يتجاوز 11 عاماً،بالسباحة من "طرطوس" إلى جزيرة "أرواد" قاطعاً بذلك مسافة 6 كيلو متر، بزمن قدره 4 ساعات و21 دقيقة.

وبمبادرة من أسرة "محمد" التي حملت عنوان "رسالة محبة وسلام" سبقتها في العام الماضي مبادرة مماثلة حاول خلالها الطفل دخول موسوعة "غينيس"للأرقام القياسية.كما صرح"عامر عباس" والد الطفل بالرفض القاطع من قبل القائمين على الموسوعة بحجة صغر عمره والخطورة على حياته، ويضيف خلال حديثه:"أنه أراد أن يكمل المبادرة ووضع خطة ودراسة خاصة للمسافة التي سيقطعها ابنه لكنه فوجىء بحال البحر،فالموج بارتفاع مترين وسرعة الرياح 30 كيلو متر بالساعة".

ويقول أيضاً:"على الرغم من صعوبة الظروف قرر “تامر” أن يكمل المبادرة وتمكن بفضل عزيمته وإصراره من النجاح،وقطع المسافة التي اضطر لتغيير مسارها بسبب الموج،مما زاد منها حتى أن خفر السواحل الذين رافقوه في الرحلة قالوا إن المسافة التي قطعها قاربت 12 كيلو متر ذهاباً وإياباً".

وبدوره "عامر"يوضح :"إن أهم الصعوبات التي واجهها هي ارتفاع الموج الذي تسبب له بتعب كبير،لكنه صمم على النجاح وتحقيق حلمه؛وهو يطمح لدخول موسوعة غينيس ،موضحاً أن حلمه لم يتوقف بعد وهو يعد دراسة لمبادرة جديدة في العامين 2019 – 2020 لكنها تحتاج لدعم خاص من الاتحاد الرياضي،وفي حال رفضوا التعاون معهم سيكون مصيرها الفشل بالتأكيد".

هل صغر العمر يمنع طفل ك"تامر" من تحقيق حلمه؟؟