طفل سوري يحرق نفسه بعد الاعتداء عليه جنسياً داخل سجن في إقليم شمال العراق

أفادت مصادر إعلامية كردية أن “فتى سوري كردي من أهالي مدينة الحسكة كان موقوفاً في سجن الإصلاح بمدينة دهوك بإقليم شمال العراق أحرق نفسه بعد أن تعرض لإعتداء جنسي في السجن”.



وقالت المصادر أن الفتى السوري ذو الـ14 عاماً “أضرم النار بجسده في سجن الإصلاح بدهوك بعد أن تعرض لاعتداء جنسي، الأمر الذي أدى لإصابته بحروق في جسمه نسبتها 85%، وهو تحت المراقبة الشديدة في المشفى وحالته الصحية متدهورة”.



وأشارت المصادر بأن “الفتى تم اعتقاله بعد دخوله إلى إقليم شمال العراق وتحديداً مدينة دهوك حيث وضع في السجن”.

وكالات