النائب نبيل صالح: حضور المجلس في حياة الناس ضعيف ورئيسة المجلس ترى أن المشكلة في الآلية وليس في الأداء
اكتشاف مقابر جماعية في التل والقضاء يدعو ذوي المفقودين لمراجعة النيابة للتعرف عليهم
الجيش اللبناني يحبط محاولة تسلل ارهابيين باتجاه مواقعه من جرود رأس بعلبك وعرسال والقاع
الرئيس الأسد: سياسة الدول الأوروبية في بداية الحرب قضت على دورها
تصريح الرئيس الأسد لوسائل إعلام بلجيكية
تقويم أداء مجلس الشعب
إقرار مشروع قانون إحداث محاكم مدنية مختصة بقضايا التأمين في المحافظات
الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 11 القاضي بمنح العفو لكل من يسلم نفسه وسلاحه
سورية على مسافة خطوة من تحقيق السلام
الجيش يتقدم شرقي حمص... ومعارك طوق الباب تتسارع
إعادة فتح خط الغاز في منطقة جيرود الواصل إلى محطة الناصرية بعد تحريرها
معارضة الرياض ستعلن وفدها إلى «جنيف» من السعودية
ماذا قال رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان
الجيش يقترب من حقول النفط والغاز بريف حمص.. ويحرز تقدماً استراتيجياً في دير الزور
إحالة المدير العام الأسبق للعقاري على القضاء و«رجلا أعمال» يحصلان على حوالى ملياري ليرة بالاحتيال

طفل سوري يحرق نفسه بعد الاعتداء عليه جنسياً داخل سجن في إقليم شمال العراق

أفادت مصادر إعلامية كردية أن “فتى سوري كردي من أهالي مدينة الحسكة كان موقوفاً في سجن الإصلاح بمدينة دهوك بإقليم شمال العراق أحرق نفسه بعد أن تعرض لإعتداء جنسي في السجن”.

وقالت المصادر أن الفتى السوري ذو الـ14 عاماً “أضرم النار بجسده في سجن الإصلاح بدهوك بعد أن تعرض لاعتداء جنسي، الأمر الذي أدى لإصابته بحروق في جسمه نسبتها 85%، وهو تحت المراقبة الشديدة في المشفى وحالته الصحية متدهورة”.

وأشارت المصادر بأن “الفتى تم اعتقاله بعد دخوله إلى إقليم شمال العراق وتحديداً مدينة دهوك حيث وضع في السجن”.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.