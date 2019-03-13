طفل سوري يتعرض للاغتصاب من قبل 3 أشخاص في الكويت

تعرّض طفل سوري يبلغ من العمر 9 سنوات لاعتداء جنسي من قبل 3 أشخاص عقب اختطافهم له من مكان إقامته وعائلته في الكويت.





وبحسب ما نشرت صحيفة “الرأي” الكويتية فإن “السلطات الكويتية ألقت القبض على شخصين يحملون الجنسيتين السورية والمصرية، عقب قيامهما باختطاف طفل سوري والاعتداء عليه جنسياً”.







وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصدر أمني كويتي أن “المُتَهمين أقرا بوجود شريك ثالث لهما في الجريمة، ليتبين لاحقاً أنه يعمل شرطياً في مخفر المنطقة نفسها التي وقعت فيها الحادثة وهو لا يزال هارباً”.







وأردفت الصحيفة أن ” المقبوض عليهما اعترفا باختطافهم الطفل السوري تحت تهديد السلاح إلى منطقة الفحيحيل الكويتية والاعتداء عليه جنسياً”.





وكان والد الطفل تقدم ببلاغ للشرطة يفيد بتعرض طفله للاغتصاب من قبل 3 أشخاص، حيث اقتادوه تحت تهديد السلاح إلى ساحة ترابية لارتكاب جريمتهم.







يذكر أنه في العام 2017 وفي حادثة مشابهة عُثر في الأردن على جثة طفل سوري يبلغ من العمر 7 سنوات بعد تعرضه للاغتصاب من قبل شخص أردني قبل أن يقوم بقتله.

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