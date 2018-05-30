طعن حبيبته الحامل 50 مرة… القصة لم تنته هنا!

سيمضي رجل ما لا يقل عن 22 عاماً ونصف العام في السجن، بعدما أقدم على قتل شريكته الحامل من خلال طعنها نحو 50 مرة في منزلهما في غرب سيدني.

وقد أُدين جوشوا هومان، 40 عاماً، في شهر آذار بقتل حبيبته كيرالي بايبيراي، البالغة من العمر 37 عاماً، في أيلول 2015، كما أسفر الهجوم أيضاً عن وفاة جنينهما.

وأصدرت القاضية لوسي ماكالوم حكمها في المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز يوم الجمعة بسجن هومان لمدة أقصاها 30 عاماً، وقالت إن القضية تتعلّق بـ “نوبة شديدة من العنف”.

ولفتت القاضية الى أن الرجل كان يعاني من بعض الاضطرابات العقلية في ذلك الوقت، بالتزامن مع تعاطي المخدرات، لافتة الى أن هذا لم يقلل من مسؤوليته في الجريمة.

وكالات