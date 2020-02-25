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طريقة "4 - 7 - 8" تجعلك تنام في 60 ثانية

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية،  مقالا تحدثت فيه عن الأرق وعدم القدرة على النوم، والمعاناة من ذلك والحالة التي يكون فيها الإنسان بحاجة ماسة إلى الراحة.

وقالت الصحيفة البريطانية إن تقنية تنفس بسيطة ستجعل أي شخص ينام في أقل من دقيقة واحدة، وتسمى بطريقة "4 - 7 - 8".

وأضافت أن طريقة "4 - 7 - 8" تحظى بشعبية لدى الأشخاص الذين يعانون من الأرق، مشيرة إلى أنها تؤتي أكلها بفعالية كبيرة في أقل من دقيقة، وأن كل ما على الإنسان أن يفعله، هو إجراء تغيير في طريقة التنفس ووتيرته.

وشرحت "ذا صن" طريقة التنفس، حيث قالت "يمكنك تجربة هذه الطريقة عن طريق التنفس عبر الأنف بمقدار 4 ثوان، ثم تمسك نفسك لمدة 7 ثوان، ثم تتنفس لمدة 8 ثوان، وتكرر هذه العملية 4 مرات".

وأفاد الدكتور أندرو ويل، المتخصص في الطب التكاملي في جامعة أريزونا، بأن تمرين التنفس مستوحى من اليوغا الهندية التي تستخدم كجزء من ممارسة التأمل، موضحا "أنها أفضل طريقة فردية للعودة إلى النوم إذا استيقظت في منتصف الليل أو في حالة المعاناة من الأرق".

وبين الدكتور ويل أن تلك الطريقة تفرض بعض الإيقاعات على التنفس، وتعطي إشارات تدريجية للجهاز العصبي.

 

 


المصدر: صحيفة "ذا صن" البريطانية