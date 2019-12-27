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طريقة مبتكرة لشرح دروس الإحياء

طريقة مبتكرة لشرح دروس الإحياء

توصلت معلمة في مدرسة إسبانية لطريقة مبتكرة، لتعليم الطلاب الأحياء عن طريق ارتداء بذلة تُظهر أماكن أجهزة الجسم.

وبحسب صحيفة Daily Mailالبريطانية، فقد لجأت المُعلمة فيرونيكا دوكي إلى ارتداء تلك البذلة المميزة أمام طلابها الذين تتراوح أعمارهم من 8 إلى 9 سنوات بمدينة بلد الوليد في إسبانيا. وبتدقيق النظر في البذلة، ستجد أنها توضيح مرئي لمكان تواجد كل عضو في جسم الإنسان، ما يساعد الطلاب على التعلم بشكل أسرع.

يذكر أن المعلمة الهولندية ديبي هيركنز أيضا قامت شراء ثياب مطاطية رسم عليها شكل العضلات في الجسم و أخرى للعظام والأعصاب والأعضاء لاستخدامها خلال الشرح للطلاب.