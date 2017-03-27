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طريقة مبتكرة لأخذ «الحقن» عن طريق الفم

يدرس باحثون في جامعة كاليفورنيا طريقة جديدة يجري تطويرها لأخذ الحقن عن طريق الفم تسمى «موكو جيت»، وتم تجريبها وسط الحيوانات بدلاً من الوخز بالإبر التي تسبب الألم للمرضى.
وتعتمد الطريقة الجديدة على وضع سائل في كبسولة يتراوح طولها بين 7 و15 ميليمتراً، ثم الضغط عليها داخل الفم لإيصال جزيئات اللقاح إلى الخلايا المناعية.
ويتم أخذ اللقاحات، في الوقت الحالي، تحت الجلد أو عبر العضلات في الغالب، لكن عدة أمراض تنتقل إلى الإنسان عبر الفم، أو الأعضاء التناسلية.
وأظهرت التجربة أن الأرانب التي تلقت اللقاح بتقنية «موكو جيت»، كانت الأجسام المضادة عندها أعلى بواقع ثلاث مرات، مقارنة مع أرانب أخذت اللقاح عن طريق الحقن التقليدية.
ويقول القائمون على الدراسة: «إن الطريقة الجديدة تحمل عدة مزايا؛ إذ إنها ستجعل الناس قادرين على أخذ اللقاحات دون الحاجة إلى ممرضين، أو الذهاب إلى المستشفى».
وستتيح التقنية مساعدة سكان البلدان النامية الذين يصعب الوصول إلى مناطقهم؛ بغرض تلقيحهم من الأمراض في حملات طبية.

وكالات

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