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طريقة جديدة من يوتيوب لعرض عدد المشتركين في قنواته

أكد موقع “يوتيوب” الاعتماد على طريقة جديدة لعرض عدد المشتركين في القنوات، والذي من شأنه التأثير على القنوات الكبيرة، حيث لن تعرض المنصة بعد الآن العدد الدقيق في الزمن الفعلي للمشتركين، ولكنها ستكتفي بتقريبه لأقرب عدد كامل.


ووفقا لما نشره موقع 9to5google الأميركي، فعلى سبيل المثال، لو كانت قناة معينة تمتلك 4,227 مشتركا، فسيتم عرض العدد على الشاشة 4.2k فقط، ولن يزيد العدد إلا عندما يصبح 4.3k ، حيث إن حرف K للدلالة على كلمة ألف، مع ملاحظة أن هذه طريقة عرض العدد فقط وليس العدد الفعلي وهو لا يتغير لحظة بلحظة. وكشف التقرير أن هذا التغيير سيشمل كل المواقع التي توفر خدمات الإحصائيات عن قنوات يوتيوب، كذلك سيتم فيها أيضاً النتائج كما تعرض على يوتيوب نفسه، ليكون بالتقريب لعدد كامل بدون الرقم التفصيلي.


وأوضح التقرير أن يوتيوب بدأ في تطبيق هذا التعديل بداية من اليوم، لكنه بحلول آب المقبل، سيكون تم تطبيقه على نطاق واسع يشمل كافة قنوات اليوتيوب التي تمتلك ألف مشترك أو أكثر، أما بالنسبة للقنوات الأقل من ألف، فسيظهر العدد الدقيق لها.