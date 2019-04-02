طريقة جديدة للتفاعل على “بوستات” فيسبوك.. ما هي؟

قام فيسبوك بإضافة خيار جديد بسيط يمكّن كل المستخدمين من خلاله التفاعل مع صورة أو مقطع فيديو منشور بسرعة أكبر، وذلك كجزء من الجهود المستمرة لزيادة مشاركة المستخدم وتفاعله على الموقع.



إذ يمكّنك الخيار الجديد من الضغط باستمرار على مقطع فيديو أو صورة لإظهار شريط “ردود الفعل”، ومن هناك، يمكنك اختيار “رد الفعل” الذى تريده، أو إضافة تعليق.



وفي وقت سابق كان يجب على المستخدم الوصول إلى أسفل المنشور مع الضغط باستمرار على أيقونة “أعجبني” لاختيار رد فعل.



وستساعد هذه الإضافة بتشجيع المستخدمين على التفاعل مع المنشورات.



ويتطلع فيسبوك دائمًا إلى إضافة طرق جديدة لزيادة المشاركة، ومن المحتمل أن يستمر في مثل تلك الجهود بسبب انخفاض النشاط على المنصة، وهو ما يدفع الشبكة الاجتماعية إلى البحث عن المزيد من خيارات المشاركة.