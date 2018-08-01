طريقة تنظيف الأسنان بالملح

يحتوي ملح البحر على الكالسيوم والمغنيسيوم والسيليكون والفوسفور والصوديوم والنيكل والحديد الذي يمكن أن يفيد الأسنان والذي يعمل على تقوية اللثة ويحمي من صدور رائحة كريهة من الفم.حتى من المحتمل أن يعمل الملح على تبييض الأسنان الصفراء.



وبسبب احتوائه على نسبة مرتفعة من الأيودين، يعمل الملح كمضاد للبكتيريا ويساعد على تخفيف نسبة الأحماض في الفم.



طريقة استخدام الملح لتنظيف الأسنان:



تشير جمعية طب الأسنان الأمريكية أنه من أجل الحصول على نتيجة فعالة ومضمونة، كل ما عليك القيام به هو وضع فرشاة أسنان المبللة بالمياه في نصف ملعقة من الملح وتنظيف الأسنان كالعادة.



والطريقة الأخرى التي يمكنك اتباعها هي المضمضة بالمياه المالحة لـ30 ثانية تقريباً.



تساعد هذه الطريقة الأخيرة أيضاً على الحد من التهاب اللثة وتخلصك من الجراثيم العالقة في الفم.

لكن هذا الأمر لا يعني أنه يجب عليك إضافة الأطعمة التي تحتوي على الملح إلى نظامك الغذائي الصحي خصوصاً أنه لا يجب أن تحصلي على أكثر من 150 ميليغراماً من الملح في اليوم.

أخيراً



لا تترددي أبداً من استشارة طبيب الأسنان في حال كنت تعانين من أي ألم في الأسنان أو إذا كنت تريدين تبييضها إذ سيقدم لك الحل الأمثل.