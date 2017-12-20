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طريقة تفعيل ميزة “غفوة” في Facebook لإخفاء تحديثات الأصدقاء المزعجة

 

نشر بعض الأصدقاء للكثير من المشاركات والصور على فيسبوك قد يسبب الإزعاج، لا سيما للمستخدمين الذين يقضون فترات طويلة في فيسبوك.

من الآن فصاعداً لا يلزمك أن تلغي صداقتك أو متابعتك لأحد أصدقائك أو الصفحات التي تشترك فيها، لكن يمكنك التوقف عن متابعتها لفترة معينة.

ميزة “غفوة” أو “snooze” الجديدة من فيسبوك تتيح للمستخدمين حظر منشورات أحد الأصدقاء أو المجموعات لمدة 30 يوماً.

يمكن العثور على خيار غفوة بالضغط على القائمة أعلى مشاركات الأصدقاء، سيظهر لك خيار “snooze for 30 days”، قم بتفعيله ولن ترى محتوى من صفحة الشخص أو المجموعة حتى انتهاء الشهر.

يتوفر زر “غفوة” حالياً لعدد من الحسابات على فيسبوك، على أن يتوفر لاحقاً لجميع مستخدمي فيسبوك.

لن يتم إشعار الأصدقاء أو الصفحات أو المجموعات بتفعيلك لزر الغفوة، وسيخبرك الموقع عند انتهاء مدتها البالغة 30 يوماً.

المصدر: ait

 

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