طريقة استخدام هاتفك تحدد طبيعة شخصيتك

كشفت دراسة حديثة، أن استخدامك لتطبيقات الهاتف توضح طبيعة شخصيتك إذا كنت عصبيًا أو لديك ضمير أو مقبولا أو سعيدًا.



ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الدراسة التي أجريت في جامعة رميت بملبورن كشفت عن نوع الشخصيات من خلال طريقة استخدام الهاتف، وقد ركزت على سمات شخصية مثل السعادة والانفتاح والضمير والعصبية.



وقال البروفيسور فلورا سالم، إن نشاطنا على الهاتف أو مسكه أثناء الليل يمكنه الكشف عن نوع شخصيتنا.



الشخصية السعيدة



أكدت الدراسة أن الشخصية السعيدة هم الذين يخططون كيف سيقضون أيامهم في الأسبوع المقبل، وهم أنفسهم الذين يستخدمون هواتفهم لترتيب المواعيد مع أشخاص آخرين من أجل حضور دعوات بعض الفعاليات الترفيهية.



الشخصية العصبية



أوضحت الدراسة أنهم الذين يشعرون بالقلق ولديهم مشكلة في اتخاذ القرار، وهناك اختلاف كبير بين الرجال والنساء المصابين بأمراض الأعصاب، فالنساء العصبية يفحصن هواتفهن بشكل متكرر، بعد منتصف الليل، ولكن الرجال عكس ذلك فهم يهجرون هواتفهم في تلك الفترة.



الشخصية المقبولة



هي تلك الشخصية الودودة والعطوفة، والتي لم تستطع تكوين عداءات مع الآخرين، وهم الذين يخططون مع غيرهم عبر الهاتف، أين سيقضون عطلتهم الأسبوعية ويملأون هذا اليوم بالكثير من الأماكن.



الشخصية المنفتحة



تلك الشخصية التي تحب خوض التجارب الجديدة، وأكدت الدراسة أن الأشخاص الذين كانوا أكثر انفتاحا هم أنفسهم الذين لا يميلون إلى إجراء مكالمات هاتفية كثيرة وليس بشرط أن يكونوا مقبولين.



الشخصيات التي لديها ضمير



وهي تلك الشخصيات التي تكون منظمة وفعالة في حياتها، وهم الذين يجرون مكالمات هاتفية مع أشخاص بعينهم بشكل متكرر ويمكنهم تحقيق أهدافهم دون عمل ضجة.



وقالت نان قاو مؤلفة الدراسة، إن هذه النتائج كانت مثيرة للغاية وكشفت عن شخصية الكثيرين، موضحة أنه عندما نحلل سلوكياتنا نتمكن من فهم أنفسنا بشكل أفضل.