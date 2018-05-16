طريق حمص حماة قريباً في الخدمة

لم تألُ مديرية الخدمات الفنية والشركة العامة لكهرباء حمص أي جهد من أجل إنجاز طريق حمص ــ حماة وصيانة الشبكة الكهربائية في الريف الشمالي لحمص، فقد أنجزت مديرية الخدمات الفنية حوالي 15 كم من الطريق الدولي وأصبحت المسافة جاهزة تماماً، حيث بدأت المديرية أعمالها بالتزامن مع تواصل الاتفاق الذي يقضي بإخراج الإرهابيين وعائلاتهم الذين رفضوا التسوية من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، وأكد مدير الخدمات الفنية بحمص المهندس أمين عيسى أن المديرية وورشاتها أهلت جزءاً من الطريق الدولي حمص ــ حماة وصولاً لبلدة تلبيسة بطول 15 كم بعد إزالة السواتر الترابية والإسمنتية والعوائق التي قامت التنظيمات الإرهابية بوضعها، حيث بدأ العمل باتجاه بلدة تلبيسة وصولاً إلى نهاية الحدود الإدارية للمحافظة فور إعلان المنطقة آمنة وخالية من الإرهاب، ولفت عيسى إلى أن هذا الجزء الذي تم تأهيله أصبح جاهزاً لتخديم المواطنين بعد أن تم تأمينه من قبل الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي.



وبالتوازي مع تأهيل الطريق الدولي قامت الشركة العامة لكهرباء حمص بالبدء بأعمال الصيانة لشبكة كهرباء الريف الشمالي، وأشار مدير الشركة المهندس مصلح الحسن إلى أن ورشات الشركة قامت بأعمال الصيانة وتأهيل خطوط الشبكة الكهربائية في ريف حمص الشمالي بدءاً من المناطق الآمنة، لافتاً إلى أن أعمال تأهيل الشبكة الكهربائية تمت باتجاه البلدات المحررة، وتم تنفيذ 20% من خطوط 20 كيلو.ف باتجاه بلدات الدار الكبيرة وتير معلة وتلبيسة، واعتبر الحسن أن الأضرار التي تعرضت لها الشبكة الكهربائية في هذه المنطقة من جراء الاعتداءات عليها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة والتي تم ترحيلها بلا رجعة سيتم تقييم حجمها فور تحرير الريف الشمالي بالكامل وتأمينه ليتم دخول مؤسسات الدولة إليه.



البعث